2877 nye koronasmittede i Norge

Mandag ble det meldt om 2877 nye smittetilfeller her i landet. Det er 486 flere enn forrige mandag. Den siuste uka er det i snitt registrert 2642 smittede per dag. For en uke siden lå tallet på 2145, så trenden er fortsatt stigende. Mandag var 250 koronapasienter innlagt på sykehus, 29 flere enn søndag.