2800 testet før Bislett Games

2835 personer ble hurtigtestet i dag før de fikk gå inn og overvære Bislett Games. Ingen av testene var positive.

– Testingen i dag gikk over all forventning. Vi kaller det en uoffisiell verdensrekord. Vi har i alle fall fått erfare hvordan dette kan gjøres, sier Anne Mette Undlien, markedssjef for Bislett Games til NRK.