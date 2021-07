258.000 Pfizer-doser til Norge

Det kommer 258.000 ekstra vaksinedoser fra Pfizer til Norge. Det opplyser statsminister Erna Solberg til NRK.

– Det kommer i tillegg til de 100.000 dosene vi fikk i byttehandel med Litauen. Det betyr at vi har fått omtrent 360.000 flere doser, sier Solberg.

Statsministeren opplyser at vaksinene fra Litauen allerede har begynt å formidles ut, men det ikke er klart når de 258.000 Pfizer-dosene er inne i det norske vaksineprogrammet, men at det vil skje raskt. Det er ventet at de ekstra dosene vil komme til Norge fordelt på ukene 32 og 33.

– Det var gladnyheten i dag på vaksinefronten. Det fremskynder vaksineprogrammet. Mye av det vi får ekstra nå, kommer til å bidra til å fremskynde at folk blir fullvaksinerte, sier Solberg til NRK.

Norge får de ekstra vaksinedosene fordi enkelte land i Øst-Europa ikke trenger dem.