250.000 pasientavtaler utsatt

På grunn av koronasituasjonen i Norge, har over 250 000 avtalte sykehusbehandlinger for andre pasienter blitt satt på vent, ifølge en oversikt fra VG. Tallene avisen har hentet inn viser at minst 252.338 pasientavtaler er blitt utsatt siden 1. mars.