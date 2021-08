25.000 har meldt om bivirkninger

Legemiddelverket har fått over 25.000 meldinger om vaksinebivirkninger. Drøyt 10.000 av dem er ubehandlet til tross for at Legemiddelverkets bemanning er økt, skriver Aftenposten. 2300 av bivirkningene er er klassifisert som alvorlige. 12.500 betegnes som lite alvorlige.

Statens legemiddelverk påpeker at de ubehandlede meldingene stort sett består av lite alvorlige meldinger. – Selv om vi har ansatt en rekke nye medarbeidere, vil det ta lang tid før vi har behandlet alle meldingene. Å behandle én melding kan ta fra 15 minutter til mange timer, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.