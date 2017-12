25-åring sikta for drapsforsøk

Ein 25 år gammal mann er sikta for drapsforsøk etter at to menn i 30-åra blei knivstukke i Bergen sentrum torsdag, opplyser politiinspektør May-Britt Erstad i Vest politidistrikt til NTB. To menn, på 38 og 35 år, er alvorleg skadde etter hendinga.