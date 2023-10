25 år gammel mann skutt utenfor Stockholm

En 25 år gammel mann ble funnet skutt i Brandbergen ved Haninge, sør for Stockholm natt til torsdag, melder Aftonbladet.

– Han har blitt fraktet med ambulanse til sykehus og var da bevisst, sier pressetalsperson for politiet, Mats Eriksson.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.01, skriver politiet i en pressemelding.

To menn i 20-års alderen ble kort tid etter pågrepet. De er mistenkt for drapsforsøk. De ble stanset i en taxi, nord for Stockholm, etter at politiet hadde undersøkt overvåkningsvideoer og snakket med vitner.

Haninge kommune har vært åsted for en rekke skyteepisoder under høstens gjengoppgjør i Sverige.

(NTB/NRK)