24.958 nye koronasmittede siste døgn

For fjerde dag på rad er det ny smittetopp i Norge. Det ble registrert at 24.958 personer testet positivt for koronavirus i Norge siste døgn. Det er 8081 flere enn dagen før, og 12.598 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 14.328 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 8.773, så trenden er stigende.

Noe av den voldsomme økningen skyldes en rutineomlegging i rapporteringen inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det gjør at det kan komme etterregistrering av smittetilfeller fra lørdag 15. januar på mellom 5.000-8.000 tilfeller, melder Folkehelseinstituttet. Døgnantallet kan dermed være noe misvisende.

Fredag var 230 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 19 færre enn dagen før.

66 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 46 respiratorbehandling. Det er fire færre på intensiv og fem færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt

I alt har 596.613 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.414 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Forrige døgnrekord for Norge var 21. januar 2022. Da ble det registrert 16.877 smittede.

(NTB)