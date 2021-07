227 nye koronasmittede i Norge

Tirsdag ble det registrert 227 nye koronatilfeller i Norge. Det er to flere enn forrige tirsdag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 189 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 181, så trenden er stigende.

Tirsdag var 28 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før. 794 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars 2020. 17 av dem var under 50 år. Ved midnatt natt til onsdag hadde 132.363 personer testet positivt.

Til nå har 2.843.717 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.568.800 personer har fått andre dose.