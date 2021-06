222 nye koronatilfeller i Norge

Tirsdag ble det registrert 222 nye koronatilfller her i landet. Det er 34 flere enn forrige tirsdag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 177 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 239, så trenden er synkende.

Tirsdag var 47 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var like mange som dagen før. Ti av pasientene får respiratorbehandling, og 14 ligger på intensivavdeling.

Til sammen er 789 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, 17 av dem var under 50 år.

Til nå har 1.975.770 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.353.614 personer har fått andre dose.