22 nye koronasmittede i Oslo

Det er registrert 22 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er tre under snittet de sju foregående dagene. 22 tilfeller er tre flere enn på søndag, men to færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 26 smittede per dag.