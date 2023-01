21 minutter sentralt i «Helge Ingstad»-rettssak

Hva som skjedde i 21 minutter forut for at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip i Hjeltefjorden nord for Bergen i 2018, står sentralt i rettssaken som starter mandag. Påtalemyndigheten mener den 33 år gamle vaktsjefen på fregatten hadde ansvaret for feilnavigeringen og bør straffes.