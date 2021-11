2006 nye koronatilfeller i Norge

Siste døgn ble det meldt om 2006 koronasmittede i Norge. Det er 472 flere enn forrige torsdag. Den siste uka er det i snitt registrert 1573 smittede per dag. Tilsvarende snitt for en uke siden var 1222, så trenden er stigende.

Det er andre gang på en uke at smittetallet er over 2000. Tirsdag ble det satt smitterekord med 2126 nye tilfeller her i landet.