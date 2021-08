2000 unge festar i Frognerparken

Politiet melder at dei er i Frognerparken i Oslo med fleire patruljar i samband med ordensforstyrringar og slåsting. Opp mot 2000 personar er samla i parken, ifølgje politiet, og mange av dei er mindreårige. Politiet ber foreldre hente heim barn dersom dei veit at dei er i Frognerparken no.

– Tidlegare i kveld fekk vi melding om at det skal ha vore eit slagsmål i parken. Då vi kom til staden, så vi at det var ein stor samling av ungdommar der. Utover kvelden har det vore tilløp til fleire slagsmål, og vi er på staden med fleire patruljar. Vi ser og at det er ungdom heilt ned i 14-årsalderen på staden, og nokre av dei er rusa. Det er på bakgrunn av det at vi kjem med oppfordringa til foreldra på Twitter, seier operasjonsleiar Lina Odden til NRK.

Ho seier at situasjonen har roa seg noko, men at politiet framleis er på staden og samarbeider med vektarar og natteramnar. – Vi opplever at vi har kontroll, seier Odden.

Operasjonsleiaren seier at det ikkje er uvanleg med store grupper i parken, men at det no er litt fleire enn vanleg. – Det er mogeleg at vi kan sjå dette i samanheng med at det er fadderveke og tilsig av studentar til byen, seier ho.