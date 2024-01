20 ungdommer tiltalt for Fosen-aksjoner

20 ungdommer tiltalt for protester i forbindelse med Fosen-saken, opplyser Advokatfirmaet Elden.

– Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter - brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet. Nasjonale minoriteter har et særlig sterkt vern for protester direkte rettet mot de ansvarlige i Regjeringen for menneskerettighetsbrudd gruppen blir utsatt for, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Ella Marie Hætta Isaksen sier det er «absurd» å være tiltalt.

– Selv om det er med bitter smak i munnen at vi nå gjør oss klare til rettssaken, ser vi frem til å få lagt frem vår sak i retten, sier Isaksen.