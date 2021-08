20 døde i eksplosjon i Libanon

Minst 20 mennesker døde og opp mot hundre ble skadd da et drivstofflager eksploderte i Akkar-distriktet nord i Libanon. Røde Kors i Libanon melder på Twitter at deres ambulanser har fraktet 20 døde og 7 sårede til sykehus i området.

Kilder opplyser til kanalen Al Arabiya at så mange som hundre kan være såret i eksplosjonen i den vesle byen al-Talil. Bilder og videoer delt på sosiale medier viser at det brenner kraftig og at skadde personer fraktes bort fra åstedet.