2 millionar tyskarar vil til Noreg

2,2 millionar tyskarar vurderer å reise på ferie til Noreg, viser ei undersøking gjort for Innovasjon Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Spørjeundersøkinga viser at Noreg er eit meir attraktivt reisemål for tyskarar enn både Danmark og Nederland.