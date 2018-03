19-åring alvorlig skadet

En 19 år gammel mann er alvorlig skadet etter ulykken ved Bontveitkrysset på E39 i Hordaland natt til torsdag. To menn og to kvinner fikk lettere skader, melder Haukeland sykehus. Politiet opplyser at høy hastighet er en mulig årsak til ulykken.