1762 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det meldt om 1762 nye koronatilfeller her i landet. Det er 256 flere enn forrige fredag. Den siste uka er det i snitt registrert 1609 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for en uke siden var 1277, så trenden er stigende.

Fredag var 190 koronapasienter innlagt på sykehus, seks flere enn på torsdag.