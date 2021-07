170 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 170 koronasmittede i Norge. Det er 70 færre enn forrige fredag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 173 koronasmittede per dag. det r 18 under snittet for uka før, så trenden er synkende.

Fredag var 27 koronapasienter innlagt på sykehus, tre flere enn torsdag. Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020. 17 av dem var under 50 år.

Til nå har 3.027.057 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.590.323 personer har fått andre dose.