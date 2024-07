17 personer reddet etter at båt gikk på skjær

En snekke har gått på et skjær ved Hvaler, melder Øst politidistrikt.

Både redningsskøyte og helikopter er på stedet, og 17 personer har blitt evakuert. Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader.

Det ble først meldt om 18 passasjerer, men i en oppdatering skriver opreasjonsleder Joakim Ormaasen at det er uklart hvor mange som var i båten.

Klokken 17.43 opplyser politiet at alle passasjerer er gjort rede for, og at søket er avsluttet.

– De involverte ivaretas videre av nødetatene. En person kjøres legevakt for en sjekk.