17 mennesker mistet livet på Middelhavet

Reuters: Greske myndigheter melder at 17 båtflyktninger døde onsdag morgen, etter at et skip forliste utenfor kysten av Peloponnes.

Rundt 100 mennesker ble reddet.

Redningsaksjonen ble gjennomført i internasjonalt farvann og under utfordrende forhold, med mye vind. Det sier den greske kystvakten.