17-åring stanset med tyvlånt bil i Stavanger

Natt til torsdag fikk politiet i Stavanger melding om at en bil hadde merkelig kjøreadferd og stanset midt i veien for å bytte sjåfør.

Ungdommene i bilen så ut til å være under 18 år. En patrulje fikk observasjon på bilen og ved kontroll av fører viste det seg at han var 17 år gammel, og hadde tyvlånt bilen, melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

Det var tre andre gutter i samme alder i bilen. Barnevernsvakten har blitt varslet.