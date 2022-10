17-åring siktet for bygård-brann i Skien

Politiet har siktet en 17-åring etter brannen i Skien. Det bekrefter politiadvokat Julie Sandvik overfor Varden.

17-åringen er siktet for skadeverk.

Politiet mener gutten har fyrt opp fyrverkeri, slik at det tok fyr i bygningen i Kongens gate fredag kveld. 17-åringen ble avhørt i går og erkjenner ikke straffskyld, ifølge avisa. Det er en mulighet for at flere personer vil bli siktet i saken.