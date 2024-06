16-åring pågrepet etter ran av barn

Politiet har i dag pågrepet en 16 år gammel gutt og siktet ham for til sammen 12 tilfeller av ran eller medvirkning til ran på ulike steder i Oslo de siste to ukene. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, melder politiet.

Totalt ble fire unge personer i 13–14 års alderen ranet lørdag, og en annen ble forsøkt ranet. De som utførte ranene var også ungdommer.

Tirsdag aksjonerte politiet og pågrep en person.