150.000 i bot etter fest

15 personer får bot etter at politiet politiet ut til en fest i Bergen sentrum 9. mai i år.

Da gjaldt lokal smittevernsforskrift i Bergen kommune.

Det var blant annet ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer.

Husstander som bestod av to eller færre personer kunne ta imot mer enn to personer dersom de besøkende tilhørte samme husstand, men likevel slik at det maksimalt var ti personer til stede.

De 15 som var på festen har nå fått bot på 10 000 kroner hver. Foreleggene er skrevet etter ordre fra Statsadvokaten i Hordaland, Sogn og Fjordane, skriver politiet i en pressemelding.

Deltakerne var i 20-årsalderen.