15 brannskadd av bluss under cupfinalen

Røde Kors skriver på Twitter at frivillige har behandlet cirka 15 personer for forårsaket av bluss under lørdagens cupfinale på Ullevaal. Totalt 32 personer av 27.000 tilskuere fikk bistand av frivillige fra hjelpekorpset.

– Meldingene jeg har fått fra våre frivillige er at det har vært en rolig vakt, sett i lys av at så mange mennesker var til stede på Ullevaal, sier korpsleder Anahita Panjwani i Oslo Røde Kors Hjelpekorps.