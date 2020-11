15-åring siktet for drapsforsøk

Politiet har siktet en 15 år gammel gutt for drapsforsøk etter at en 14-åring ble påført alvorlige stikkskader under en slåsskamp på Lindeberg i Oslo. 14-åringen ble mandag formiddag sendt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.