14 års fengsel for P-husdrapet

Hovedmannen bak parkeringsanlegg-drapet på Grønland i Oslo er i lagmannsretten dømt til 14 og et halvt års fengsel. Mannen har erkjent at han skjøt og drepte Khai Ngoc Dinh (44) i 2014. I tingretten ble han dømt til 18 års fengsel for overlagt drap.