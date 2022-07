14-åring døde etter tivoli-ulykke

En 14 år gammel jente døde etter en tragisk ulykke på Tivoli Friheden i Århus, ifølge danske TV2

Flere personer er skadet etter ulykken, bekrefter direktør Henrik Ragborg Olesen samt politiet overfor dansk TV 2. Ulykken skjedde i berg-og-dal-banen Cobra.

Ifølge Østjylland brannvesen ble tre personer skadet, hvorav en kritisk.

– Rundt klokken 13 skjedde det en ulykke i Cobra. Man sitter to og to i seks rekker bakover, og det er den bakerste delen som er knekt, og henger under resten av vogntoget, fortalte Henrik Ragborg Olesen etter ulykken.