1301 nye smittede – trenden synker

Fredag ble det registrert 1301 nye koronasmittede her i landet, noe som er 386 færre enn forrige fredag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1371 koronasmittede per dag. For sju dager siden lå snittallet på 1423, så trenden er nå fallende.

Fredag var 116 koronapasienter innlagt på sykehus, 12 flere enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 17 på respirator. 827 mennesker er døde.

I alt har nå 174.649 personer i Norge testet positivt for covid-19.