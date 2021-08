13.000 i elsparkesykkel-bot

Politiet har ilagt fører av elsparkesykkelen som kjørte på en ettåring på Torgallmenningen i Bergen lørdag 31. juli et forelegg på 13.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven § 3 og vegtrafikkloven § 12.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Siktede har forklart at han kjørte elsparkesykkel på Torgallmenningen den aktuelle dagen. Han har ikke erkjent straffskyld og har til politiet forklart at han ikke kjørte på barnet.



Basert på innhentet overvåkningsvideo, sammenholdt med vitneforklaringer, har politiet funnet det bevist at siktede holdt for høy hastighet etter forholdene og kjørte på barnet som kom gående. Videre har politiet funnet det bevist at han deretter, kort tid etter, forlot stedet uten å gi personalia. Politiet måtte derfor få bistand fra selskapet Voi for å få kjennskap til hans identitet.