13-åring funnet i live i Danmark – mann arrestert

13 år gamle Filippa er funnet i live. En 32 år gammel mann er arrestert i saken.

Det opplyser dansk politi på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Politiinspektør Kim Kliver sier det er gjort flere pågripelser, men vil ikke si hvor mange, hvem disse er, eller på hvilket grunnlag de er pågrepet.

Søndag har politiet etterforsket for fullt, og søkt etter jenta med store styrker. Det har også kommet store mengder tips og videobilder i saken.

– Alt dette gjør at vi i dag kunne gå inn på en adresse hvor vi fant Filippa i live, og også anholdt en 32 år gammel mann, sier visepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson på pressekonferansen.

Mannen ble pågrepet like før klokken 15 søndag.

– Vi har et bilde av hva som har skjedd, men det bildet er vi nødt til å holde for oss selv, sier politiinspektør Kliver.

Filippa har vært savnet fra sør på Sjælland siden lørdag. Hun kom ikke hjem etter å ha syklet en avisrunde.

Politiet har søndag sperret av og søkt rundt en eiendom. De vil ikke bekrefte om det er snakk om samme eiendom som Filippa ble funnet i.

– Selv garvede etterforskere har uttrykt at dette synes vi er en kjempestor gave. Det ble et utfall som vi alle er glade for, sier Kliver.

Politiet takker alle som har sendt tips og delt informasjon med politiet.

– Vi har faktisk fått rundt 600 oppringninger det siste døgnet. Det viser at vi alle vil gjøre en forskjell i denne saken.

Politiet sa tidligere søndag at de mistenker at forsvinningen skyldes en kriminell handling.

Pressekonferansen, som egentlig skulle vært i gang klokken 15, ble utsatt med et kvarter. Det skal ha skyldtes en utvikling i forsvinningssaken.