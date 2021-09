1204 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 1204 nye koronatilfeller her i landet. Det er 145 færre enn forrige mandag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1440 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1236, så trenden er stigende.

Mandag var 94 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var seks flere enn dagen før. 34 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant de er 14 på respirator. Det er åtte flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt. I alt har 822 smittede dødd siden mars 2020. 18 av dem var under 50 år.

Til nå har 3.911.622 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.293.853 personer har fått andre dose.