12 års fengsel for terrortiltalt

25-åringen fra Skien, som var tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for, er dømt til 12 år i fengsel.

Mannen var også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Aktor ba om 15 års fengsel for 25-åringen da saken gikk i Oslo tingrett. 25-åringen nektet da straffskyld på alle punktene om terror.

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til NRK at hans klient reagerer sterkt på straffeutmålingen.

– Første saken vi har i Norge som kun dreier seg om chatting på nett og deling av info på nett. Snakket med tiltalte, og han har allerede anket. Vi skal gå igjennom og se hvor langt anken rekker. Han er glad for å bli trodd på at han ikke hadde terrorhensikt på noen av punktene, men reagerer sterkt på straffutmåling, sier Meling.