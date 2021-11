12 års fengsel for IS-medlemskap

Ibraahim M. Weli Sheikh fra Skien er dømt til 12 års fengsel for medlemskap i IS og medvirkning til en persons forsøk på å begå terrorhandling i London. 25-åringen er også dømt for oppfordring til terror og deltakelse i terrororganisasjonen IS. Dette er den første saken hvor noen i Norge er dømt for terror bare basert på aktivitet på nett. Også i tingretten var dommen på 12 års fengsel.