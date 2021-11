1156 nye smittede siste døgn

Søndag ble det meldt om 1156 nye koronatilfelelr her i landet. det er 150 færre enn på lørdag, men 58 flere enn forrige søndag. Den siste uka er det i snitt registrert 1667 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for en uke siden var 1367 så trenden er fortsatt stigende.