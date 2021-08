1100 evakuerte frå Kabul til Noreg

Fredag morgon landa eit fly frå Kabul med 128 personar på Gardermoen. Det opplyser utanriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK.

Ho seier at totalt rundt 1100 personar har blitt evakuert frå Afghanistan til Noreg, veldig mange av dei barn.

– Og det er då ikkje primært einslege barn, men barn med familie, seier Søreide.

Etter torsdagens terrorangrep på flyplassen, er portane no stengt.

– Vi veit at mange er i ein veldig vanskeleg situasjon no. Samtidig har vi vore veldig klare på at tidsvindauget vårt kom til å veldig kort, og at vi ikkje vil klare å hjelpe alle, legg ho til.

Utanriksministeren seier krisestabben framleis er døgnbemanna og forsterka. Ho seier dei i går og i natt har prioritert å få ut dei som hadde kome seg inn på flyplassen i Kabul.

Flyet landa rundt kl. 6.45. Utanriksdepartementet seier til NTB at det i tillegg vil komme eit fly til seinare fredag, med både norske borgarar, andre som kvalifiserer for innreise, og afghanarar med behov for vern.