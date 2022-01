11.825 koronasmittet siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 11.825 koronasmittede her i landet. Det er over 2000 flere enn dagen før, og det høyeste smittetallet som er registert under pandemien.

Uketallene viser at smittetrenden stadig er stigende. Den siste uka er det i snitt registrert 7356 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for en uke seiden var 4808.

Onsdag var 264 koronapasienter innlagt på sykehus, 13 færre enn dagen før.