1064 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1064 nye koronatilfeller i landet. Det er 379 flere enn samme dag for en uke siden. Tallet er det nest høyeste på ett døgn under pandemien. Til sammen er det registrert 83.519 koronasmittede her i landet siden pandemien startet.