Zelenskyj på nordisk toppmøte i Helsingfors

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skal onsdag vere med på nordisk toppmøte i Helsingfors i Finland.

Statsministrane i dei nordiske landa møter onsdag 3. mai i presidenten sitt slott i Helsingfors for å diskutere sikkerheit, nordisk samarbeid og støtte til Ukraina.

Noregs statsminister Jonas Gahr Støre, Finlands statsminister Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir deltar også på møtet.

– Vi er glade for at Ukrainas president vil møte alle dei nordiske landa samla. Norden har frå første stund støtta Ukrainas kamp for fridom og sjølvstende, og det vil vi gjere så lenge det er nødvendig, skriv statsminister Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

– Her i nord har vi fått ein meir uføreseieleg og aggressiv russisk nabo, og det er viktig at vi saman diskuterer korleis vi skal møte denne nye situasjonen, legg han til.

Møtet startar klokka 14.30 norsk tid. Det er varsla ein felles pressekonferanse kl. 17.