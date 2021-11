Tredje dose for dem under 65 år

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier FHI har intensivert arbeidet med utredning av tredje vaksinedose for dem under 65 år.

– Vi har allerede begynt å planlegge for en tredje dose, for vi regner med at det vil skje og vil bli aktuelt. Men akkurat når og hvem har vi ikke tatt standpunkt til ennå. Dette vurderer vi nå, og har lagt planer for, sa Stoltenberg på NRK Nyhetsmorgen torsdag.

Beslutningen om man skal gi en tredje dose til de under 65 år vil skje raskt, forteller hun. Men når man får selve stikket er ukjent.

– En tredje dose er godkjent etter seks måneder, så det er mange under 65 år det ikke er aktuelt for ennå, sa Stoltenberg.

Stoltenberg presiserer at en tredje vaksinedose er et viktig grep for å få ned sykdomsbyrden.

– Et viktig nasjonalt tiltak nå, det er å vaksinere seg med tredje dose. I tillegg til å holde seg hjemme om man er syk, fortalte hun.

Det siste døgnet er det registrert 1.783 koronasmittede i Norge. Det er 269 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.505 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.145, så trenden er stigende.

Onsdag var 188 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før.