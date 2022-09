To personer pågrepet etter drapsforsøk i Oslo tirsdag

To personer er pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk på Tveita fredag morgen. De siktede er to unge menn. En ung mann er alvorlig skadd av skarp gjenstand i Oslo.

Den ene siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag kl. 14. En fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Vi kan ikke utelukke flere pågripelser.

Politiet har grunn til å tro at det ikke er et tilfeldig møte mellom de involverte. Fornærmede er utenfor livsfare. Det er for tidlig i etterforskningen til at politiet kan si noe om bakgrunn eller motiv, eller om denne hendelsen har sammenheng med de andre voldshendelsene i Oslo den siste tiden. Politiet arbeider nå videre med å innhente informasjon, blant annet videoovervåking og avhør av vitner.