Sykehuset i Levanger har fått tilbake vannet

Levanger sykehus har fått vannet tilbake igjen etter en vannlekkasje.

– Vi fikk melding i 8-tiden om at vi var uten vann. Så i nesten halvannen time har vi vært uten vann. Vi er veldig glade for at Levanger kommune så raskt har greide å gjenopprette vannforsyninga til sykehuset. Det setter vi pris på, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Robert Morberg til NRK.

Selv om sykehuset har fått vannet tilbake, så jobber kommunen fortsatt med å finne vannlekkasjen.

– Vi har ikke tall på hvor mange som er rammet av vannlekkasjen, men det viktigste er at sykehuset har fått tilbake vannet, sier Sand til NTB.

Hun forteller videre at de fortsatt jobber med å finne lekkasjen.

– Det er en fortløpende vurdering på om vi vil sette krisestab, men foreløpig har vi ikke tatt noe beslutning på dette, sier ordføreren.