Russland hevder sjefen for Svartehavsflåten lever

Det russiske nyhetsbyrået RIA har sendt ut et bilde av sjefen for Svartehavsflåten, Viktor Sokolov, som skal vise at han deltok på en videokonferanse tirsdag, dagen etter at Ukraina erklærte at han ble drept i et ukrainsk angrep. Det skriver Reuters.

Ukrainas spesialstyrker sa mandag at de hadde drept Sokolov, sammen med 34 andre offiserer, i et rakettangrep mot hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten på Krim-halvøya.

Russlands forsvarsdepartement har på sin side hevdet at én soldat er savnet etter angrepet, som førte til materielle skader på hovedkvarteret.

(NTB/Reuters)