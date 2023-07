Raser mot kraftlinjeplaner i Kvinnherad

Statnett planlegger å bygge en viktig kraftlinje i Kvinnherad. Denne skal etter planen gå over Baroniet Rosendal, som raser mot planene.

– Det burde være innlysende for alle og enhver at det er helt absurd å etablere en kraftlinje gjennom dette unike nasjonale kulturminnet. Vi er på hele nasjonens vegne dypt sjokkert over at en kan finne på å foreslå noe sånt, sier direktør Anne Grete Honerød ved Baroniet til Europower.

Hele baroniet, et slott og herregård fra 1665 som i dag fungerer som et levende museum, er i dag vernet. Samtidig planlegger Statnett å bygge en ny kraftledning over området - for å erstatte en 60 år gammel linje med lavere kapasitet og bedre strømforsyningen på Vestlandet.

Ettersom den eksisterende kraftledningen går gjennom Baroniet, mener Statnett at man må se på muligheten for å legge den nye på samme sted. Det synes ikke museet er et godt argument.

– Den burde aldri blitt satt opp her. Å finne på noe sånt i vår tid, hvis en bryr seg med å undersøke hva baroniet er i dag, er uforståelig. Dette er nasjonalromantikkens sentrum i Norge, sier Honerød.

Istedenfor ønsker Baroniet Rosendal å bygge sjøkabel, som Statnett påpeker vil være 4-10 ganger så dyrt.