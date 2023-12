Norsk juletre i London hånes – igjen

Nok en gang er det norske juletreet på Trafalgar Square i London gjenstand for latter og kritikk. I år ser det ut som om deler av treet mangler.

– Hvor er den andre halvdelen av treet, spør The Daily Mail. Den britiske avisen har publisert flere bilder av det norske grantreet der det ser noe stusslig ut.

Tradisjonen tro har Oslo kommune gitt et grantre som et symbol på Norges takknemlighet til Storbritannia for hjelpen under andre verdenskrig. Tradisjonen strekker seg tilbake til 1947.

Men i år som i fjor blir treet møtt med latterliggjøring. I fjor mente britene at treet var nedslitt og lurte på om Storbritannia var i krig med Norge.

Knut Johansson i Bymiljøetaten tror det har gått litt sport i å latterliggjøre treet.

– Vi må nok regne med at det kommer litt kommentarer. Så får vi håper at det skaper blest rundt treet, og at det er tanken bak som teller mer enn at en grein har blitt litt brun, sier han.

Ifølge Johansson er det mye som kan skje på veien fra Sørkedalen til Trafalgar Square i London.

– Alle gjør sitt beste for at treet skal komme fint frem, men det er mange operasjoner og treet er utsatt, sier han.

Årets juletre, som ble felt i Sørkedalen i november, ankom den engelske hovedstaden i en litt annen form enn slik det så ut da det ble hogd ned. Flere greiner har falt av eller bøyd seg, og det er brunt på den ene siden.

Juletreet skal tennes under en seremoni på Trafalgar Square i London 7. desember. (NTB)