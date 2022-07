Nordmenn er redde for veggedyr i bagasjen

Én av to er redd for å ta med seg veggedyr i kofferten hjem fra ferie, viser en ny undersøkelse ifølge If Skadeforsikring.

Skjeggkre og kakerlakker kommer også høyt opp på lista over skadedyr feriereisende ikke vil ha kravlende som blindpassasjerer blant badetøy og sandaler på returen hjem.

– Første bud er: Ikke legg kofferten på senga der du er på ferie. Veggedyr elsker å krype inn i smale sprekker og gjemme seg. De fleste steder befinner de seg i senga og rundt. De kan lett komme seg over i kofferten, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.