Jobber for å gjenåpne de første trebruene i neste uke

Statens vegvesen er nå i siste fase av spesialinspeksjonene av de 14 bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Det ligger an til at de første bruene kan gjenåpnes i neste uke, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Den 16. august stengte Statens vegvesen 14 fagverksbruer av tre, altså bruer med lignende konstruksjon som Tretten bru.

Dette ble gjort som et føre var-tiltak, inntil de vet mer om årsaken til at Tretten bru på fylkesveg 254 i Innlandet kollapset.

– Vi vet at de stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene. Vi har jobbet intenst med å inspisere hver enkelt av bruene, analysere inspeksjonsresultatene, og sammeligne disse med det vi vet om mulige årsaker til brukollapsen på Tretten, sier Morten Wright Hansen, seksjonssjef for Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet.

Vegvesenet vet fortsatt ikke den konkrete årsaken til at Tretten bru falt ned, men de kjenner de mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde, står det i pressemeldingen.