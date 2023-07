Fem personer siktet for seksuell omgang med barn under 14 år

Politiet i Molde har siktet fem personer for seksuell omgang med barn under 14 år etter en hendelse i Molde mandag 24. juli. Tre av de siktede er under kriminell lavalder, skriver politiet i en pressemelding.

– Alle gjerningspersonene er identifisert og fem personer er siktet for seksuell omgang med barn under 14 år eller medvirkning til dette. Tre av gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder, en er under 18 år og en er over 18 år, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at fornærmede og siktede er avhørt av politiet, og det er oppnevnt bistandsadvokat og forsvarere. Det er avhørt flere vitner i saken og politiet arbeider videre med teknisk og taktisk etterforskning.

Personen over 18 år er fremstilt for Møre og Romsdal tingrett i dag. Påtalemakta har fått medhold i varetektsfengsling.

For personene under 18 år er barnevernstjenesten og foreldrene informert. Kriseteamet i Molde er orientert om saken.